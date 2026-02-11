Ptasia grypa w regionie. Musieli uśpić łabędzia

Powiat krakowski Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Obie akcje ratunkowe miały miejsce na początku lutego. Strażnicy miejscy wezwali na pomoc strażaków, bo ptaki znajdowały się zbyt daleko od brzegu i konieczne było użycie wysięgnika.

- Wpłynęło zgłoszenie o ptaku, który wydawał się być przymarznięty. Na miejsce przybyli strażacy, którym udało się skruszyć lód dookoła łabędzia. Okazało się, że jest w stanie się przemieszczać, więc udał się w swoją stronę – relacjonuje st. asp. Maciej Podymkiewicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Krakowie. Z informacji przekazanych przez strażników miejskich wynika, że sytuacja miała miejsce w okolicy mostu Zwierzynieckiego.

Łabędź przymarzł do Wisły Źródło: Straż Miejska Miasta Krakowa

Czasem wystarczy zaklaskać

Chwilę później strażacy dostali kolejne, bardzo podobne wezwanie. Tym razem jednak ptak był w gorszym stanie. - Wpłynęła kolejna informacja od pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Strażacy odłowili łabędzia i przekazali temu pracownikowi pod opiekę – wyjaśnił strażak. Zwierzę z podejrzeniem ptasiej grypy trafiło do ośrodka w Tomaszowicach. Urząd miasta potwierdził, że zostało uśpione w związku z chorobą.

Strażak, pytany o inne interwencje związane z ptactwem przymarzniętym do wody przekazał, że "często zdarzają się fałszywe alarmy". - Ptak sobie siądzie, ktoś dzwoni i niepokoi się, że ten ptak przymarzł. My przyjeżdżamy i okazuje się, że wystarczy zaklaskać i ptak odlatuje – powiedział.

W środę strażnicy musieli podjąć kolejną interwencję w związku z łabędziami. Tym razem ptaki utknęły między brzegiem Wisły na wysokości mostu Grunwaldzkiego a jedną z zacumowanych na niej barek. Uwolnione zwierzęta, jak przekazali strażnicy, "trzepotem skrzydeł podziękowały za pomoc”.

Łabędź przymarzł do Wisły Źródło: Straż Miejska Miasta Krakowa

Łabędzie utknęły między brzegiem Wisły a barką Źródło: Straż Miejska Miasta Krakowa

Obostrzenia

W piątek wojewoda małopolski podpisał rozporządzenie w sprawie zwalczania zjadliwej grypy ptaków.

Zgodnie z dokumentem, w strefie objętej zakażeniem znalazł się Kraków i 35 okolicznych miejscowości z powiatu krakowskiego i wielickiego, w tym m.in. Kryspinów, Zielonki, Libertów, Skawina, Wrząsowice, Modlniczka, Zabierzów, Bibice i część Wieliczki.

Jak przekazała Beata Dziedzic z biura prasowego wojewody małopolskiego, na razie wykryty został jeden przypadek ptasiej grypy. Wprowadzone przez wojewodę ograniczenia mają na celu m.in. przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa. W rozporządzeniu wojewoda nakazał m.in. izolację drobiu i zabezpieczenie go przed kontaktem z dzikimi ptakami, dezynfekcję, zabezpieczanie wody i paszy przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz monitoring i zgłaszanie przypadków padłych ptaków.

Krakowski urząd miasta w piątek wieczorem przekazał apel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i służb sanitarnych o zachowanie ostrożności "w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (HPAI) u dzikich ptaków w Krakowie".

Opublikował też zasady dotyczące zachowania w miejscach występowania dzikich ptaków oraz bezpieczeństwa żywności. Wśród nich wymienił unikanie miejsc, gdzie gromadzi się ptactwo, niedotykanie i niedokarmianie dzikich ptaków, takich jak np. łabędzie, kaczki, gęsi czy mewy, poddawanie mięsa obróbce termicznej w temperaturze minimum 70 st. C, zachowanie higieny podczas przygotowywania posiłków z drobiu, a w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych po kontakcie z ptactwem konsultację lekarską.

Łabędź przymarzł do Wisły Źródło: Straż Miejska Miasta Krakowa

OGLĄDAJ: Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24