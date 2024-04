Gibała pozwał Miszalskiego. Wyrok sądu przed drugą turą krakowskiego pojedynku

Wypowiedź, którą Miszalski ma sprostować dotyczyła starań przedsiębiorcy o przyjęcie do partii politycznych. W wywiadzie dla Interii polityk PO stwierdził, że jego przeciwnik "zapisywał się do Nowoczesnej, ale go nie przyjęli, do Polski 2050 go odrzucili". Gibała udowodnił, że nie było to prawdą.