Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak (PiS) dostała się do sejmiku województwa małopolskiego. Dane opublikowane na stronie PKW wskazują, że znajdująca się na trzecim miejscu listy w Krakowie Nowak zdobyła wyższe poparcie niż "dwójka" - Mateusz Małodziński. Dzięki temu to ona dostanie się do sejmiku, a nie były wicewojewoda.

Barbara Nowak, kontrowersyjna była małopolska kurator oświaty, otrzyma mandat radnej do sejmiku województwa małopolskiego. Wskazują na to wyniki opublikowane na stronie PKW ze wszystkich okręgów wyborczych na terenie Małopolski. Polityczka PiS i była urzędniczka, startująca z trzeciego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie otrzymała 12 842 głosów. To drugi najwyższy wynik - najlepszy, wynoszący 42 971 głosów, uzyskał ojciec prezydenta RP Jan Tadeusz Duda.

Barbarze Nowak udało się tym samym prześcignąć byłego wicewojewodę małopolskiego Mateusza Małodzińskiego, który uzyskał 7190 głosów, o prawie połowę mniej niż była kurator. Jako że w Krakowie PiS otrzyma tylko dwa mandaty, nie wejdzie on do sejmiku.

W sejmiku województwa małopolskiego PiS - tak jak w poprzedniej kadencji - będzie miało większość. Partia Jarosława Kaczyńskiego wprowadzi do 39-osobowego gremium 21 przedstawicieli. Koalicja Obywatelska będzie miała 12 radnych, z kolei Trzecia Droga - sześcioro.

Kontrowersyjna kuratorka

Odwołanie Barbary Nowak było jedną z pierwszych decyzji nowego wojewody małopolskiego Krzysztofa Klęczara. Razem z nową ministrą edukacji Barbarą Nowacką ogłosił tę zmianę podczas konferencji 15 grudnia 2023 roku.

- Dziś mamy przyjemność poinformować młodzież, nauczycieli i rodziców, że czarny czas dla edukacji i średniowiecze, które próbowano wam tutaj zaprowadzić w Małopolsce w postaci pani kurator Nowak właśnie się skończyło. Właśnie podpisałam odwołanie pani kurator Barbary Nowak – ogłosiła wówczas Nowacka. I dodała: - To naprawdę dobra wiadomość dla szkół, pani Nowak zajmowała się nie tym, czy powinien zajmować się kurator oświaty.

Barbara Nowak była prawdopodobnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych kuratorek oświaty w Polsce. Wszystko to dzięki skrajnie prawicowym poglądom. W przeszłości podważała między innymi skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19, nazywając je "eksperymentem", modliła się o "uzdrowienie gejów", a także powielała fake newsy o "pokojach do masturbacji" w szwedzkich przedszkolach i o aresztowaniu kanadyjskiego ucznia za twierdzenie, że są dwie płcie. Historie przedstawiane przez Barbarę Nowak zweryfikowała redakcja Konkret24. Podczas swojej kadnecji w kuratorium Nowak sprzeciwiała się wywieszeniu w krakowskich szkołach preambuły do Konstytucji RP, nazywając to działanie "szkodliwym".

Barbara Nowak została powołana na stanowisko w kuratorium w 2016 roku przez ówczesną minister edukacji Annę Zalewską. Była jedyną kandydatką w konkursie, pozostałe podania zostały odrzucone ze względów formalnych. Zaraz po objęciu stanowiska zapowiadała, że "będzie ukierunkowywać pracę wychowawczą szkół na wychowanie patriotyczne".

Wcześniej Nowak była krakowską radną z ramienia klubu PiS, którego była wiceprzewodniczącą, a podczas V i VI Kongresu PiS (2026 i 2021 rok) była wybierana na członkinię Rady Politycznej Partii.

