Sąd uchylił decyzję wojewody w sprawie edukacji seksualnej

Radni zobowiązali prezydenta Krakowa do prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek i chorób przenoszonych drogą płciową. Jednak wojewoda tę uchwałę unieważnił. Teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił decyzję wojewody.

– Uchwała nie przewiduje żadnych środków i konkretnych działań prezydenta, zobowiązuje go jedynie do podjęcia wszelkich koniecznych, możliwych i prawnie uzasadnionych działań w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową – wyjaśnia sędzia. Orzeczenie WSA, które ogłoszono w piątek, nie jest prawomocne. Wojewoda Piotr Ćwik może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.