Szczepienia przeciw COVID-19 nazwała "eksperymentem medycznym". Dymisji kurator oświaty nie będzie

Część osób komentujących słowa kurator nawoływała do jej dymisji. - Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację - komentował w piątek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Decyzja o pozostawieniu Nowak na stanowisku to, jak precyzował we wtorek, "branie na siebie odpowiedzialności za to, jaki wpływ ta wypowiedź, to zamieszanie, może mieć na ludzi, którzy nie podejmą decyzji o szczepieniu czy o przyjęciu trzeciej dawki czy, w ogóle, szczepieniu się wśród nauczycieli".