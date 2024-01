Order dla ks. Isakowicza-Zaleskiego. Wojewoda złożył wniosek

Wniosek został skierowany do Kancelarii Prezydenta we wtorek i czeka na rozpatrzenie.

- Zmarły niedawno ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski to osoba zasłużona w znamienitej działalności publicznej, charytatywnej i społecznej, a także działalności opozycyjnej. To człowiek, który swoje życiowe decyzje zawsze podejmował, mając na względzie służbę drugiemu człowiekowi. Był też wiernym kustoszem pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu – powiedział wojewoda i dodał, że "wniosek jest głosem najbliższego księdzu Isakowiczowi-Zaleskiemu środowiska, zgodnym także z wolą rodziny".

Pogrzeb ks. Isakowicza-Zaleskiego

Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej. Ustanowił go w 1705 r. król August II Mocny. Został odnowiony ustawą Sejmu z 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe. W latach 1939-1990 nadawał go rząd RP na emigracji. W wolnej Polsce przywrócono go w 1992 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom i najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.