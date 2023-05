Wicemistrzyni Polski w kulturystyce i fitness pilnuje bezpieczeństwa na krakowskim lotnisku

Trudne początki na siłowni. "Wyszłam po 20 minutach"

Kudła ze sportem związana jest od zawsze, jednak do treningu siłowego zachęcił ją jej mąż. Początki nie były łatwe. - Nie byłam zakochana od samego początku w treningu siłowym. Pierwsze moje kroki wyglądały trochę śmiesznie, bo wyszłam z siłowni po 20 minutach, mówiąc do mojego męża, że ja nie mam co tutaj robić, poczekam na ciebie. I pamiętam jak dzisiaj, że czekałam na niego półtorej godziny. Pytałam, co tam można tyle robić. A teraz nie wyobrażam sobie nie spędzić tam większości mojego czasu - podkreśla wicemistrzyni.