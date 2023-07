Gabinet Sławomira Mrożka powstaje w krakowskiej bibliotece. Pamiątki przekazała wdowa po pisarzu

Do Biblioteki Kraków trafiły pamiątki po pisarzu i dramaturgu Sławomirze Mrożku. Dokumenty osobiste, okulary i przedmioty przywożone przez niego z podróży przekazała żona pisarza Susana Osorio-Mrożek.

Otrzymane przez bibliotekę pamiątki mają trafić w przyszłym roku do gabinetu Sławomira Mrożka, który powstanie w jej siedzibie przy ul. Powroźniczej 2 w Krakowie.

Jak poinformował w komunikacie urząd miasta, żona pisarza Susana Osorio-Mrożek osobiście przekazała bibliotece pamiątki, wśród których są m.in. dowód osobisty, paszporty, okulary, maszyna do pisania, a także przedmioty przywożone z podróży.

Pamiątki po Sławomirze Mrożku trafiły do miejskiej biblioteki

Sławomir Mrożek urodził się 29 czerwca 1930 roku w Borzęcinie niedaleko Krakowa. W 1950 roku zadebiutował literacko "Opowiadaniami z Trzmielowej Góry" oraz "Półpancerzami". Jego pierwszą sztuką teatralną był dramat "Policja" (1958), ale to późniejsze dramaty – zaliczane do nurtu teatru absurdu – przyniosły mu światową sławę. "Tango", "Letni dzień" czy "Miłość na Krymie" to jedne z najbardziej znanych utworów Mrożka.