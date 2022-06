Wąż wił się wokół drzewa na krakowskich Plantach. "Sunął po konarach na wysokości 9 metrów"

"Widzę węża, ma co najmniej półtora metra długości, trójkątną głowę, jest brązowo rudy, w czerwone cętki. Wije się wokół drzewa" - takie zgłoszenie trafiło do strażników miejskich z Krakowa. Gad został odłowiony i trafił pod opiekę specjalistów.

Straż Miejska Miasta Krakowa poinformowała o interwencji, do której doszło na Plantach w czwartek przed godziną 18. Jeden z mieszkańców powiadomił strażników o wężu wijącym się wokół drzewa.

"Widzę węża, ma co najmniej półtora metra długości, trójkątną głowę, jest brązowo rudy, w czerwone cętki. Wije się wokół drzewa na Plantach Krakowskich przy pomniku Boya-Żeleńskiego" - usłyszał dyżurny.

"Sunął po konarach na wysokości około dziewięciu metrów"

"Gdy patrol pojawił się na miejscu, gad sunął po konarach na wysokości około dziewięciu metrów. Strażnicy skontaktowali się ze specjalistą z ogrodu zoologicznego, który stwierdził, że jest to najprawdopodobniej wąż zbożowy" - opisują strażnicy w poście umieszczonym na Facebooku.

Jak udało nam się dowiedzieć, wezwany na miejsce specjalista potwierdził, że jest to wąż zbożowy, popularny w hodowlach domowych. - Nie stanowił niebezpieczeństwa dla spacerujących po Plantach. Takie interwencje zdarzają się kilka razy do roku, przede wszystkim wiosną, kiedy węże wypełzają ze swoich kryjówek, by wygrzewać się na słońcu - mówi nam lekarz weterynarii, który odłowił gada. - Trudno jednoznacznie ocenić, skąd wziął się w tym miejscu. Możliwe, że komuś uciekł - dodał.