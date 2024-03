"Zamiast kwiatów czy czekoladek chcemy pełni praw"

czytaj dalej

Co roku w Polsce co najmniej osiem tysięcy osób dowiaduje się, że cierpi na chorobę Parkinsona. Może się z nią zmagać się nawet sto tysięcy dorosłych. Najczęściej dotyczy to osób w podeszłym wieku. Zdarza się jednak, że ciepią na nią coraz młodsi. - Mój najmłodszy pacjent miał 25 lat - mówił w programie "Wstajesz i weekend" lekarz neurolog Jarosław Sławek. Materiał o chorobie Parkinsona można obejrzeć w TVN24 GO.