Wanda Półtawska i Jerzy Trela honorowymi obywatelami Krakowa

Poglądy Półtawskiej podzieliły radnych

Radna przywołując książkę Półtawskiej "In vitro. Zagrożona godność" oceniła, że autorka wprowadza w niej negatywną i niezgodną z aktualną wiedzą medyczną retorykę dotyczącą in vitro. - Pani doktor Półtawska pomija w swoich wypowiedziach opartych tylko i wyłącznie na przekonaniach związanych z wiarą, co zresztą sama podkreśla (…) to, co zdaje się najistotniejsze w życiu człowieka – brak możliwości prokreacji, pozbawia go doświadczenia, które ma centralne znaczenie dla tożsamości, dla sensu życia człowieka. Pozbawia go właśnie owej godności - mówiła Jantos.