Walizki z narkotykami na lotnisku. Brytyjczycy z wyrokami

Pod koniec 2024 roku na lotnisku Kraków Airport w Balicach służby zatrzymały trzech obywateli Wielkiej Brytanii, którzy z Tajlandii przywieźli do Polski nietypowy bagaż. W ich walizkach zamiast pamiątek z odległych stron znajdowały się pakunki z narkotykami.

Jak poinformowała Joanna Nogal-Gromala z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w każdej z walizek znajdowało się około 40 kilogramów marihuany. Mężczyźni próbowali przemycić do Polski łącznie 202 kilogramy narkotyków.

Zapadł wyrok

Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariuszy Grupy Operacyjno-Śledczej Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach i Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

"Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału dowodowego oraz sprawnie i skutecznie przeprowadzone postępowanie dowodowe, pozwoliło na oskarżenie obcokrajowców. Prokuratura Regionalna w Krakowie skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział Karny, akt oskarżenia" - poinformowała Nogal-Gromala.

Mężczyźni zostali oskarżeni o przemyt znacznej ilości narkotyków.

Sprawa znalazła swój finał w piątek 14 listopada. "Sąd skazał trzech obywateli Wielkiej Brytanii na karę po 5 lat pozbawienia wolności, karę grzywny, świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej a także nawiązkę na rzecz MONAR-u (to stowarzyszenie skupiające się m.in. pomocą osobom uzależnionym - red.)" - przekazała Joanna Nogal-Gromala z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

