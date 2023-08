Kamery, fotoradary i progi zwalniające. Kraków idzie na wojnę z piratami drogowymi

Do końca roku w Krakowie ma pojawić się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu nowych fotoradarów. Rozmowy w sprawie stworzenia systemu, który ma uniemożliwić bezkarne pędzenie po mieście z zawrotną prędkością prowadzi urząd miasta, policja, Inspektorat Transportu Drogowego i prokuratura. - W Warszawie jest kilkadziesiąt fotoradarów, u nas ledwie trzy. To jest skala problemu - mówi Andrzej Kulig, wiceprezydent Krakowa.