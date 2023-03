W Krakowie urodziły się pierwsze dzieci z miejskiego programu in vitro

Wiktoria jest na świecie od ośmiu dni i jest jedną z dwojga pierwszych dzieci urodzonych dzięki miejskiemu dofinansowaniu do zapłodnienia metodą in vitro w Krakowie. Program wystartował w ubiegłym roku, urzędnicy zakwalifikowali do udziału w nim 201 par. Jak poinformował magistrat, 88 procedur zakończyło się ciążą.

W Krakowie pod koniec lutego urodziły się pierwsze dzieci w ramach miejskiego programu dofinansowania do zapłodnienia procedurą in vitro. W ubiegłym roku urzędnicy zakwalifikowali do dotacji 201 par. Jak poinformował w piątek magistrat, w 2022 roku zrealizowano 171 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. 88 przypadków zakończyło się ciążą.

Mama Wiktorii: decyzja o podjęciu pierwszego kroku nie była łatwa

Pierwsze dzieci, które pod koniec lutego urodziły się w ramach miejskiego programu, to dziewczynki. Jedną z nich jest Wiktoria, która na świat przyszła 23 lutego.

Rodzice małej Wiktorii w rozmowie z dziennikarzami podkreślili, że była to ich pierwsza procedura in vitro. - Nie była łatwa. Decyzja o podjęciu pierwszego kroku też nie była łatwa. Ale się udało, cieszymy się - mówiła matka dziewczynki.

Kobieta podkreśliła, że o dziecko razem z partnerem starali się przez pięć lat. - Przez dużo przeszliśmy. Myślę, że są pary, które zdecydowanie więcej przeszły, znamy też kilka takich par. Myślę, że najważniejszy jest ten owoc, a nie to, co ludzie mówią, sądzą. My się nie czujemy inni czy gorsi. Mamy taką samą córeczkę jak każdy inny - mówiła matka Wiktorii.

Pierwsza edycja programu in vitro w Krakowie, będzie kolejna

Jak poinformował krakowski magistrat, kolejnych narodzin związanych z miejskim programem in vitro można spodziewać się jeszcze w tym miesiącu.

W 2022 roku miasto przeznaczyło na ten cel milion złotych, pozwalając wziąć udział w programie 201 parom. To trzykrotnie mniej niż wynikało z pierwszych zapowiedzi urzędu - w 2021 roku urzędnicy zapowiadali, że na program przeznaczone zostaną trzy miliony złotych. Względy finansowe jednak wygrały i plany zostały okrojone, przez co nie wszystkie chętne pary mogły skorzystać z dotacji. Miejsca wyczerpały się po kilku godzinach od startu rejestracji.

W 2023 roku miasto chce wydać na program więcej niż w pierwszej edycji, bo 1,8 miliona złotych, co pozwoli na dofinansowanie co najmniej 360 procedur zapłodnienia. Nabór do udziału w programie zostanie ogłoszony po wyborze placówek medycznych - najprawdopodobniej wiosną.

- zarówno kobieta jak i mężczyzna są mieszkańcami Krakowa, - wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lata (wg rocznika urodzenia), - para spełnia określone ustawą o leczeniu niepłodności warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego, - para wyraża zgodę na samodzielne pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem kriokonserwowanych oocytów i zarodków oraz ewentualnych kriotransferów, - brak kryteriów wykluczających z udziału w programie

