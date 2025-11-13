Uniwersytet ukarany za zabicie karpia

Akt oskarżenia przeciwko wykładowczyni, która zabijała karpie bez ich ogłuszenia Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Wykładowczyni, która w grudniu 2023 roku na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie piłowała głowę ryby bez jej ogłuszania, jest oskarżona o znęcanie się nad zwierzęciem.

Niezależnie od tego ministerstwo nauki wykorzystało możliwość ukarania uczelni. Nie za znęcanie się, a za formalne uchybienia. Te były jednak poważne.

Według resortu nauki, uczelniana jednostka, w której prowadzono studia z weterynarii, de facto nie miała uprawnień do wykorzystywania zwierząt w nauce i dydaktyce. Uniwersytet odpowiada, że takie uprawnienia miała jednak część tego centrum - Ośrodek Medycyny Weterynaryjnej i Eksperymentalnej. Zdaniem uczelni to kwestia interpretacji przepisów.

Prof. Andrzej Elżanowski, zoolog i bioetyk, krytykuje przepisy, które jego zdaniem nie pozwalają na zapewnienie humanitarnych warunków zabijania zwierząt dla pozyskania ich tkanek i narządów na uczelniach. Uderza też w wykładowczynię, która przed sądem dowodzi, że ryby nie czują bólu. - To dowodzi skrajnej ignorancji i zacofania - ocenia profesor.

Sprawę, nagłośnioną przez Fundację Viva!, opisywaliśmy po raz pierwszy pod koniec 2023 roku. Aktywiści opublikowali wówczas nagranie z grudnia 2023, na którym widać było przebieg zajęć dla studentów weterynarii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na filmiku wykładowczyni piłowała nożem głowę karpia. Pół godziny później ryba - z masywną raną - według relacji świadków wciąż oddychała. Zwierzę nie zostało wcześniej ogłuszone.

W związku z tą sprawą prokuratura skierowała w marcu bieżącego roku akt oskarżenia przeciwko Hannie L., lekarce weterynarii i wykładowczyni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Została ona oskarżona o znęcanie się nad zwierzęciem. Grozi jej do trzech lat więzienia.

Zrzuty ekranu z filmiku ukazującego uśmiercanie ryby Źródło: Fundacja Viva!

"Niedozwolona metoda", "brak uprawnień". Kara za zabicie karpia

Sprawa przeciwko wykładowczyni to jedno, ale konsekwencje dotknęły także uczelnię. Jak dowiedział się portal tvn24.pl, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nałożyło na uniwersytet karę finansową w wysokości 35 tysięcy złotych. W przypadku podobnych uchybień kara może wynosić od tysiąca do 50 tysięcy złotych.