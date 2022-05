Oskarżenia o mobbing, przemoc i powoływanie się na polityczne wpływy. Konflikt na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym

Grupa pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (część już zwolnionych) oskarża Jana Fróga, szefa uczelnianej "Solidarności" o mobbing, przemoc fizyczną i decydowanie o wyrzucaniu z pracy "niepokornych" osób. Zawiadomienie o mobbingu na uczelni wpłynęło też do krakowskiej prokuratury okręgowej. Uniwersytet do teraz, jak informuje Onet, nie wyciągnął żadnych konsekwencji wobec Fróga.

Jan Fróg to, według medialnych doniesień, "bliski znajomy" marszałka Sejmu, Ryszarda Terleckiego. Polityczne wpływy, jak twierdzą cytowani przez Onet pracownicy uczelni, sprawiły, że stał się on "szarą eminencją" Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pozwoliły mu pełnić nieformalną funkcję "nadrektora".

Onet cytuje pisma, które kobieta wysłała do władz uczelni, prokuratury oraz resortu edukacji po zdarzeniu, do którego miało dojść w lutym tego roku. Szef "Solidarności" miał na nią krzyczeć, a potem dopuścić się przemocy fizycznej: Jan Fróg - jak twierdzi kobieta - miał ją "pchnąć tak mocno, że uderzyła głową o ścianę". Potem kobieta, jak twierdzi, była przez związkowca szarpana. Jak relacjonuje, kiedy udało się jej wyrwać, straciła przytomność. Pracownica uczelni - jak przekazuje Onet - spędziła 12 dni w szpitalu, lekarze mieli zdiagnozować u niej depresję oraz uznali, że "posiada cechy ofiary przemocy".

Prokuratura sprawdza, oskarżany odpowiada listem

Natychmiastowej interwencji od rektora w kwietniu zażądał kanclerz uczelni, Krzysztof Wąsowicz. Wskazywał on rektorowi, profesorowi Piotrowi Borkowi, konieczność wyrzucenia z pracy Jana Fróga. Zarzucił mu stosowanie mobbingu, zastraszanie i szantażowanie rektora oraz stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej wobec pracowników uczelni. Podkreślał, że wymagająca hospitalizacji pracownica uczelni nie była jedyną osobą poszkodowaną przez Jana Fróga. Szef "Solidarności" miał bowiem - jak podnosił kanclerz - doprowadzić dwie osoby do utraty zdrowia poprzez wymuszenia, powoływanie się na wpływy, groźby i naciski.

Jan Fróg odpowiedział na zarzuty w formie listu otwartego opublikowanego na stronie "Solidarności", który adresował do rektora uczelni. Stwierdził, że oskarżenia są "aktem zemsty" w związku z tym, że kanclerz uczelni ma zostać zwolniony z pracy. Szef uczelnianej "Solidarności" twierdzi, że od dłuższego czasu jest skonfliktowany z kanclerzem: miał on zablokować Janowi Frógowi dostęp do komórki służbowej czy poczty mailowej. Wskazuje też, że oskarżająca go o przemoc pracownica uczelni jest "zależna od kanclerza" i "w pełni mu poddana". Twierdzi, że "odegrała ona rolę niszczonej" i nie wierzy w jej depresję: