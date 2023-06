Radni chcą zablokowania próby zmiany nazwy uniwersytetu. "Zawłaszczenie tradycji i dziedzictwa"

czytaj dalej

Dwa lata temu protest był powszechny, przeciwko złej ustawie, przeciwko złemu prawu. Po dwóch lata walczymy między sobą, kobiety walczą z lekarzami, kiedy my jesteśmy tak naprawdę po tej samej stronie. Nie można powiedzieć, że my nie chcemy przerywać ciąż. (...) I pacjentki i lekarze - my jesteśmy ofiarami tej ustawy - mówiła na antenie TVN24 profesor Marzena Dębska, lekarka, specjalistka położnictwa, ginekologii i perinatologii, komentując ostatnie wydarzenia wokół śmierci 33-letniej Doroty.