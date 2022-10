Nauka zdalna już w pierwszym semestrze. Decyzja rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pięć terminów "na zdalnym"

Choć już wcześniej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie informował o tym, że zajęcia odbywać się będą częściowo zdalnie, dopiero teraz rektor uczelni podjął decyzję o zamianie sal wykładowych na komunikatory internetowe w konkretnych okresach pierwszego semestru. Studenci UJ będą studiować zdalnie w terminach od 29 do 30 października, od 2 do 6 listopada, od 17 do 22 grudnia, od 3 do 5 stycznia 2023 roku i od 7 do 8 stycznia.