Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Dyrekcja porozumiała się z lekarzami, ale wzywa władze publiczne do pomocy

Wycofanie wypowiedzeń przez lekarzy warunkiem podpisania porozumienia

- To, na czym nam najbardziej zależy, to zmiana warunków pracy w ochronie zdrowia, a żeby było to możliwe i co za tym idzie - także zmiana wynagrodzeń na każdym szczeblu organizacyjnym szpitala - konieczna jest zmiana wyceny świadczeń zdrowotnych. Bez ich realnego wycenienia nie ma szans, aby szpital się bilansował, a co za tym idzie funkcjonował w normalny sposób - dodał Łukasz Klasa.

Szpital zadłużony na około 37 milionów złotych

Placówka jest zadłużona na około 37 milionów złotych. Co najmniej połowa tej kwoty to należności za świadczenia ze strony NFZ. Wypowiedzenia złożyło do tej pory 84 lekarzy, we wrześniu zrobiło to około 30 z nich, co oznacza, że termin upływa w styczniu.