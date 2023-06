Pijany kierowca samochodu zderzył się z pijanym motocyklistą

czytaj dalej

To największe marzenie, jakie mogło się spełnić, sen Kopciuszka - ocenił w poniedziałek Roman Koroza, dyrektor klubu MKS Puszcza Niepołomice, który po raz pierwszy w historii awansował do PKO Ekstraklasy. Po wygranej z Wisłą Kraków i Bruk-Betem Termalicą Nieciecza kibice drużyny z niewielkiej miejscowości pod Krakowem nie kryją radości. - Puszczy należał się awans, trener pokazał klasę - komentują w rozmowie z nami niepołomiczanie. Zespół będzie musiał jednak wyjeżdżać na swoje mecze do Krakowa, bo ich własne boisko nie spełnia wymagań ekstraklasy.