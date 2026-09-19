Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Łotysze zablokowani. Polacy ekspresem w ćwierćfinale
Łotysze zablokowani. Polacy ekspresem w ćwierćfinale
Kraków

Tysiące złotych na reklamy przeciwko Piątkowskiej i miliony wyświetleń. Kandydatka zaapelowała o uczciwą kampanię

|
Kandydatka na prezydenta Krakowa, senator KO Monika Piątkowska
Donald Tusk o zmianach w opłacie dla turystów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Monika Piątkowska zaapelowała do swoich kontrkandydatów o "czystą" i uczciwą kampanię wyborczą. Kandydatka KO i PSL podczas sobotniego briefingu mówiła o nasilających się w internecie działaniach wymierzonych w nią, jej zespół i środowisko, z którym współpracuje. O płatnych reklamach atakujących Piątkowską, publikowanych na trzech facebookowych kontach, informowaliśmy już wcześniej na łamach portalu TVN24.pl.

Popierana przez PSL i KO senator Monika Piątkowska zapowiedziała podczas sobotniego briefingu, że w ostatnim tygodniu kampanii przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa zamierza nadal prowadzić intensywną kampanię, jak najbliżej mieszkańców.

Kandydatka na prezydenta Krakowa, senator KO Monika Piątkowska
Kandydatka na prezydenta Krakowa, senator KO Monika Piątkowska
Źródło zdjęcia: PAP

- Będę każdego dnia przekonywała mieszkańców i mieszkanki naszego miasta do tego, żeby oddali na mnie głos, że mam kompleksowy, ambitny, duży plan na rozwój naszego miasta - zapowiedziała senator. Podkreśliła, że kampanię prowadzi "w sposób wyważony, czysty i transparentny, bardzo merytoryczny, z poszanowaniem wszystkich kontrkandydatów i przede wszystkim mieszkańców miasta". Tymczasem - zaznaczyła - przeciwko niej i jej współpracownikom nasila się anonimowa kampania internetowa "dość brutalna, pełna hejtu, która zakrawa o pewne formy przemocy, bo przemoc ma różne oblicza".

- Powstała cała masa profili, w których dyskredytuje się mnie jako kandydatkę, mój zespół i środowisko, z którym współpracuję. Bardzo ściśle targetowana i finansowana z niewiadomych źródeł jest nie tylko próbą brutalizacji debaty publicznej, ale być może również omijaniem przepisów prawa, a na pewno wykorzystywaniem luk, które są - oceniła senator.

Według Piątkowskiej tylko trzy profile skierowane przeciwko niej, będące ściśle targetowaną reklamą adresowaną do określonych grup mieszkańców, osiągnęły ponad trzymilionowe zasięgi.

Skalę wspomnianej anonimowej kampanii w internecie opisaliśmy wcześniej na łamach TVN24.pl. Z naszych ustaleń wynikało, że chodzi o facebookowe konta: "Krakowianka", "Raport krakowski" i "Po krakowsku". Publikowane na nich materiały, w tym wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji nagrania uderzające w Piątkowską, były płatnie promowane. Na ich reklamowanie wydano łącznie od 18 do 28 tysięcy złotych.

Konta powstały po referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Żaden komitet ani kandydat nie przyznał się do ich prowadzenia. Mimo niewielkiej liczby obserwujących publikowane na nich treści zdobywały setki tysięcy wyświetleń dzięki płatnej promocji.

O sprawę zapytaliśmy Metę, właściciela Facebooka. Firma poinformowała, że sprawdziła wskazane przez nas reklamy i odrzuciła te, które naruszały jej zasady dotyczące reklam politycznych. Po naszych pytaniach usunięte zostały także dwie z opisywanych przez nas stron. Jedną z nich, "Raport krakowski", szybko zastąpiło jednak nowe konto o tej samej nazwie, które ponownie zaczęło publikować reklamy niewykrywane przez Metę jako polityczne.

Piątkowska zapowiedziała, że w tej sprawie podejmie konkretne kroki, a do kontrkandydatów zaapelowała o prowadzenie uczciwej i czystej kampanii.

- Wybieramy prezydenta miasta, człowieka, który nie tylko powinien się charakteryzować wiedzą, przygotowaniem merytorycznym do zarządzania naszym milionowym miastem, drugim w Polsce, ale również powinien postępować czysto, etycznie i transparentnie – zaapelowała.

Żurek apeluje o uczciwą kampanię

Podczas sobotniego briefingu Piątkowską wsparł minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podkreślił, że swoje poparcie przekazuje jako osoba, która w Krakowie studiowała, a potem przez wiele lat mieszkała i pracowała. - Kraków to wyjątkowe miasto w Polce […], dlatego chciałbym, żeby Kraków był dobrze zarządzany, chciałbym, żeby Kraków był miastem bezpiecznym, żeby mógł się rozwijać - mówił. Wyraził nadzieję, że wyborcy będą też sprawdzali, jak kandydaci prowadzą kampanię, czy jest ona uczciwa i zgodna z prawem. - Widzimy dzisiaj wylewającą się z różnych stron mowę nienawiści, która później wywołuje inne przestępstwa z nienawiści. Wtedy, kiedy jest ta polaryzacja kampanii wyborczej, widać to bardzo dobrze. Ja apeluję do wszystkich kandydatów - przestrzegajmy prawa, grajmy uczciwie, pamiętajmy, że łamanie prawa czasem skutkuje dotkliwymi dla różnych osób, instytucji czy partii politycznych działaniami prawa - zaznaczył Żurek. Minister sprawiedliwości życzył Krakowianom, "żeby dobrze wybrali, żeby wybrali osobę, która jest sprawdzona, która jest uczciwa, która ma plany dla miasta, która będzie łączyć to, co w Krakowie jest najważniejsze – naukę, nowoczesność, naszą galicyjską tradycję".

Wybory już w przyszłą niedzielę

Przypomnijmy, że wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO). Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów na prezydenta Krakowa. Są to: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
KrakówPolitykaKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
Rekin, żarłacz biały, płetwa rekina
Rekin zaatakował mężczyznę. Wydano "nadzwyczajny" nakaz
METEO
imageTitle
Łotysze zablokowani. Polacy ekspresem w ćwierćfinale
EUROSPORT
Dym obok lotniska w Rijadzie
Alarm w Rijadzie. Eksplozje i pożar obok lotniska
Świat
Wypadek samolotu pod Piotrkowem Trybunalskim
W katastrofie samolotu zginęły dwie osoby. Jest końcowy raport
Łódź
Zondacrypto Centrum Olimpijskie
"Wszystko było na sprzedaż". Nowe wątki w aferze Zondacrypto
BIZNES
Narodowy Dzień Sportu, wielki finał na błoniach PGE Narodowego
Mobilna skocznia, lodowisko, pokazy sztuk walki. Narodowy Dzień Sportu na błoniach Narodowego
WARSZAWA
W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku
Odkryli średniowieczny zamek w innym budynku
METEO
Piotr Pięta, rolnik z poznańskiego Piątkowa
Miasto rosło wokół nich przez 50 lat. Oni zostali na swoim
Filip Czekała
Lotnisko w Monachium (zdjęcie ilustracyjne)
Samochód zderzył się z samolotem w Niemczech
Świat
Kadr na kino 19.09.2026
Kulisy D-Day, adaptacja znanej gry, tragikomedia z perspektywy.... kury
KADR NA KINO
SIATKÓWKA POLSKA ŁOTWA
Zwycięstwo Polaków w 1/8 finału mistrzostw Europy
EUROSPORT
Kuba blackout
Wyspa pogrążona w ciemnościach. Doszło do kolejnego blackoutu
BIZNES
Pociąg Intercity na trasie Łódź-Kutno
Zaczepił rowerem o pędzący pociąg. 74-latek w szpitalu
Sieradz
robot praca ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2625360231
Scenariusze zagłady. "Teren zacznie nam odjeżdżać"
Łukasz Figielski
Pogoda na 5 dni
Koniec sielanki w pogodzie. Nadciągają chłód, wiatr i deszcz
METEO
imageTitle
Rosjanka stała się Francuzką. "Mój kraj"
EUROSPORT
Pies ratowniczy potrzebuje pomocy. Strażacy apelują
Zasłużony pies ratowniczy potrzebuje pomocy. Apel strażaków
Nowy Dwór Mazowiecki
Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Łodzią
Tragedia na autostradzie. Nie żyje 70-latek, jechał motorowerem
Łódź
Mariusz Błaszczak
Błaszczak krytykuje generałów. Kierwiński: coś niepojętego
Polska
Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pomogli turyście w Tatrach
"Oto nasi bohaterowie". Najpierw ratowali turystę, później zdobyli Rysy
Kraków
shutterstock_1409268524
Tragiczny finał przejazdu Uberem. Firma zapłaci ogromne odszkodowanie
BIZNES
imageTitle
Bez litości dla Rosjan i Białorusinów w biathlonie
EUROSPORT
Puma na ulicach San Francisco
Poruszenie na ulicach San Francisco. "To było trochę szalone"
METEO
Mężczyzna demolował sklep, szybko obezwładnili go policjanci
"Nie było czasu na negocjacje". Agresywny 29-latek został obezwładniony. Nagranie
Świętokrzyskie
Władimir Putin
Rosja uderza w zachodnie koncerny. Jest reakcja Francji
BIZNES
imageTitle
Chwalińska z mistrzynią. Ciekawy duet na Singapur
EUROSPORT
Warren Buffett
Legenda inwestowania ustępuje. Buffett przekaże stanowisko synowi
BIZNES
Pelikan pojawił się u weterynarzy
Ptak zapukał do drzwi po pomoc. Lepiej trafić nie mógł
METEO
Pozostawiony, zaplombowany plecak uruchomił działania służb
Zostawił plecak na stacji benzynowej. Teraz grozi mu kara
WARSZAWA
Rosyjski atak na stację benzynową w obwodzie kijowskim
"Rosjanie prowokują. Drabina eskalacji jest coraz większa"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica