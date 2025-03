Tusk o wyborach w Krakowie: test mobilizacji przed prezydenckimi

Bogdan Klich proponowany na stanowisko ambasadora w USA. Radosław Sikorski potwierdza Źródło: TVN24

Mieszkańcy Krakowa wybiorą w niedzielę (16 marca) nowego senatora. - Niedzielne wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie będą testem mobilizacji przed wyborami prezydenckimi - ocenił premier Donald Tusk. - Kochane Krakusy, cała Polska liczy na Was - podkreślił szef rządu, przypominając, że kandydatką popieraną przez KO, PSL i Lewicę jest Monika Piątkowska.

Tusk napisał w piątek na platformie X, że wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie będą "swego rodzaju testem mobilizacji przed wyborami prezydenckimi". "KOCHANE KRAKUSY, cała Polska liczy na Was! Niedziela, Kraków, Monika Piątkowska" - zaapelował lider PO.

Od północy cisza wyborcza

Zgodnie z art. 107 Kodeksu wyborczego, w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Także agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona. Naruszeniem ciszy jest również niszczenie lub zrywanie plakatów w czasie jej trwania.

Za złamanie ciszy wyborczej grozi grzywna. W drastycznych przypadkach, gdy naruszenie ciszy poważnie zaburzy proces wyborczy, prawo przewiduje karę pozbawienia wolności do lat dwóch. Zaś za opublikowanie wyników sondaży wyborczych przed zakończeniem głosowania można otrzymać od 500 tys. zł do 1 mln zł kary.

"Ten lobbing tam w Warszawie jest nam bardzo potrzebny"

Mieszkańcy Krakowa wybiorą w niedzielę (16 marca) nowego senatora. O mandat po Bogdanie Klichu (KO), który został chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie, ubiega się czworo kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest prawie 303 800 osób.

Na liście do głosowania krakowianie znajdą następujące nazwiska: Adam Roman Berkowicz z Konfederacji, Mateusz Małodziński z PiS, Monika Jadwiga Piątkowska popierana przez: KO, PSL i Lewicę oraz Ewa Sładek z partii Razem.

- Teoretycznie możecie pomyśleć, że to nic ważnego, ale to nieprawda. Nasi przedstawiciele w Warszawie, w Sejmie i Senacie, to osoby, które mogą walczyć o bardzo ważne sprawy dla Krakowa. Ten lobbing tam w Warszawie jest nam bardzo potrzebny. Dlatego wszystkich mieszkańców dzielnicy I oraz od V do XIII jeszcze raz proszę o to, aby zapamiętać tę datę 16 marca – wybory uzupełniające do Senatu. Koniecznie pójdźcie zagłosować – zachęca w nagraniu internetowym prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

303 772 mieszkańców uprawnionych

Okręg 33 obejmuje dzielnice: I – Stare Miasto, V – Krowodrza, VI – Bronowice, VII – Zwierzyniec, VIII – Dębniki, IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki, X – Swoszowice, XI – Podgórze Duchackie, XII – Bieżanów-Prokocim oraz XIII – Podgórze.

Zgodnie z informacjami Krajowego Biura Wyborczego (KBW) w Krakowie, do głosowania uprawnionych jest dokładnie 303 772 mieszkańców (stan na 9 marca).

Głosowanie odbywać się będzie w tych samych lokalach, co podczas innych wyborów. To łącznie 239 obwodowych komisji wyborczych (okw), a do pracy w nich powołana została maksymalna liczba członków – 2 188. KBW zapytane przez PAP o koszty organizacji wyborów nie podało sumy uzasadniając, że kwoty są zmienne, nie wiadomo też ilu ostatecznie członków obwodowych komisji wyborczych będzie pracować – powołane osoby mogą jeszcze nawet w dniu wyborów zrezygnować, np. z przyczyn losowych z pracy w komisji.

W sobotę będzie obowiązywać cisza przedwyborcza. W niedzielę głosowanie trwać będzie od godz. 7 do 21. Głosować może obywatel polski, stały mieszkaniec okręgu nr 33, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców, który jest pełnoletni (najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie jest pozbawiony praw publicznych orzeczeniem sądu, nie jest ubezwłasnowolniony. Osoby niepewne do jakiego obwodu są przypisane, mogą to sprawdzić w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Darmowy transport

Osoby z niepełnosprawnościami i starsze, które mają problemy w poruszaniu się, mogą skorzystać z darmowego transportu do i z lokali wyborczych. Zapisy przyjmowane są do 14 marca, od godz. 8 do 15, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia, Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami. Zapisać można się również 16 marca, w dniu wyborów, dzwoniąc (od godz. 7 do 20) pod numer tel. 12 323 3240 oraz 12 616 5076.

Kim są kandydaci?

Według opinii politologów, Monika Piątkowska ma największe szanse na wygraną, ponieważ jest kandydatką popieraną przez Koalicję Obywatelską, a dotychczasowe wybory do Senatu w okręgu 33 wygrywali kandydaci związani z PO. - Piątkowska nie jest kandydatką rozpoznawalną i wyrazistą, jednak o jej wygranej zdecyduje szyld partyjny – ocenił prof. Marek Bankowicz, kierownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Piątkowska oficjalnie jest bezpartyjna. W przeszłości związana była z PSL i Polską 2050. Partia Szymona Hołowni nie udzieliła jej jednak poparcia w nadchodzących wyborach – oznacza to, że Piątkowska nie jest kandydatką tzw. paktu senackiego. Obecnie pełni funkcję prezesa Izby Zbożowo-Paszowej. Z wykształcenia jest prawnikiem. Na swoim profilu facebookowym jako miejsce zamieszkania podaje Warszawę, zaś na stronie PKW jako miejsce zamieszkania widnieje Kraków.

Mateusz Małodziński jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, ale startuje z listy oficjalnie bezpartyjnego, obywatelskiego komitetu KWW "Dla Krakowa". Komitet ten ma poparcie PiS i – jak przekazują politycy ugrupowania – środowisk prawicowych, patriotycznych. Małodziński był wicewojewodą Małopolski w latach 2022-2023, a wcześniej doradcą ówczesnego wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego oraz asystentem europosłanki Beaty Mazurek. Małodziński urodził się w Tarnobrzegu. Jest absolwentem turystyki i zarządzania. Obecnie jest członkiem zarządu Małopolskich Dworców Autobusowych.

Ewę Sładek do wyborów wystawiła partia Razem. Z zawodu jest księgową. Wychowała się w Krakowie i tu spędziła większość życia. 32-latka pracuje w jednej z krakowskich korporacji, biegle posługuje się angielskim i niemieckim. Jak mówi, feministką czuje się od zawsze. Już jako nastolatka uczestniczyła w demonstracjach w obronie praw kobiet, a dziś sama współorganizuje takie protesty. Działa na rzecz osób LGBTQ i na rzecz praw lokatorskich.

Adam Roman Berkowicz należy do Konfederacji Wolności i Niepodległości. Obecnie jest radnym sejmiku województwa podkarpackiego. Na stronie PKW jako miejsce jego zamieszkania widnieje Trzciana w powiecie bocheńskim w Małopolsce. 68-latek podkreśla jednak swoje silne związki z Krakowem, gdzie studiował w Politechnice Krakowskiej, a potem pracował w kilku instytucjach. Również dzisiaj, jak zwraca uwagę, jego aktywności związane z tym miastem są silne. W Krakowie mieszka dwóch jego synów. Berkowicz, prywatnie ojciec innego polityka Konfederacji – Konrada Berkowicza, z wykształcenia jest inżynierem kolejowym i nauczycielem tańca.