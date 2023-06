Tłumy na Rynku Głównym w Krakowie. "Chcemy zmiany na lepsze dla naszych dzieci"

- Przejdziemy ulicami centrum miasta, by zakończyć na placu Szczepańskim, gdzie będzie czas na głos każdego z nas. Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami z 4 czerwca 1989 roku, ale też nadziejami co do przyszłej Polski, w której demokracja nie będzie zagrożona - mówiła "Gazecie Wyborczej" Ewelina Pytel kierująca KOD w Małopolsce.