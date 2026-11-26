Za namową oszustów 35-latka pożyczyła blisko 220 tysięcy złotych
Kobieta zgłosiła się na policję 16 listopada. Jak wyjaśniła, padła ofiara oszustów.
"35-latka zmanipulowana przez osobę podającą się za pracownika zaciągnęła pożyczki na kwotę blisko 220 tysięcy złotych. Następnie znaczną część tej kwoty przekazała osobiście 'odbierakowi', a resztę zgodnie z uzyskanymi instrukcjami wpłaciła do bitomatu" - podaje małopolska policja.
Zatrzymani podczas odbioru
Krakowianka po fakcie zorientowała się, że telefon, który odebrała nie pochodził z NBP i że została oszukana. Policjanci pojechali z nią następnego dnia w rejon Grzegórzek, gdzie miała przekazać naciągaczom kolejną kwotę.
"Tam kryminalni zatrzymali na gorącym uczynku młodego mężczyznę, który zgłosił się, żeby odebrać od kobiety kopertę z gotówką. Jak się okazało, dzień wcześniej również jemu 35-latka przekazał pieniądze. 17-letni obywatel Ukrainy został wylegitymowany i zatrzymany" - informuje policja.
Okazało się, że nastolatek nie działał sam. Podczas przeszukania terenu uwagę policjantów zwróciła "osoba, której wygląd i zachowanie wskazywało, że może być zamieszana w przestępczy proceder". Kiedy policjanci zbliżyli się do mężczyzny, ten miał zachowywać się nerwowo i utrudniać im prowadzenie czynności. Został obezwładniony.
Policjanci przewieźli dwóch obywatel Ukrainy do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Tam usłyszeli zarzuty oszustwa i na wniosek prokuratury zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do ośmiu lat więzienia.