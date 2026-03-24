Pokazali nową siedzibę filharmonii. Będzie kosztować majątek

Kraków

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wyniki konkursu na projekt nowego budynku Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie zostały ogłoszone w poniedziałek podczas otwartej gali w filharmonii działającej obecnie przy ul. Zwierzynieckiej.

Spośród 35 złożonych opracowań sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. Ewy Kuryłowicz za najlepszy uznał projekt zgłoszony przez pracownię Krzysztofa Ingardena i Jacka Ewý. Zwycięska koncepcja zakłada budowę kilkupoziomowego gmachu z przeszkloną fasadą o nieregularnym, łukowatym kształcie, reprezentacyjnymi kręconymi schodami łączącymi wewnątrz wszystkie piętra budynku oraz placem przed wejściem. W rozmowie z dziennikarzami autorzy koncepcji opisali projekt jako "wielką metaforę kompozycji muzycznej".

Projekt nowej siedziby Filharmonii Krakowskiej

Japończycy pomogli z akustyką

- Naszą ideą przewodnią było stworzyć metaforę muzyki. Goethe mówił, że architektura to jest zamrożona muzyka w przestrzeni. Nasz pomysł na ten budynek był właśnie taki, żeby posłużyć się językiem muzyki w komponowaniu tej architektury, to znaczy stworzyć początek, rozwinięcie, pewną kulminację i zakończenie. Budynek opiera się na triadach kompozycyjnych: jest front budynku z foyer, wejściem do sal, jest środek, gdzie obie sale koncertowe są zgrupowane, i zaplecze poświęcone artystom, przez nich używane, które musi być równie ważne i równie dobrze zaprojektowane - opowiedział o projekcie Krzysztof Ingarden.

Architekt dodał, że znaczenie ma także wybrany w projekcie materiał, odnoszący się do architektury Krakowa - kamień wapienny i ciemny granit, oraz muzyki, poprzez skojarzenie z instrumentami - miedź, mosiądz, brąz, drewno. Podkreślił, że budynek "to nie tylko estetyka, to też akustyka". Kwestie akustyczne były opracowywane przy współpracy z japońską firmą akustyczną Nagata Acoustics.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w budżecie regionu na budowę nowej siedziby Filharmonii Krakowskiej zarezerwowano około 450 milionów złotych.

Sąd Konkursowy wskazał, że rozwiązanie przewiduje jedynie dwa poziomy balkonów w dużej sali, tworząc rozległy obszar ścian dla wybrzmiewania dźwięku, przy czym balkony na najwyższym poziomie są odsunięte od ścian bocznych i lekko opadają w kierunku sceny, co poprawia widoczność z tych miejsc.

Krzysztof Ingarden realizował projekty także innych budynków w Krakowie - m.in. Centrum Kongresowego ICE Kraków, Małopolskiego Ogrodu Sztuki, Pawilonu Wyspiańskiego, Galerii Europa - Daleki Wschód przy Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, a wraz z Aratą Isozakim - również głównego budynku Mangghi.

Dyrektor Filharmonii Krakowskiej Mateusz Prendota, który był członkiem sądu konkursowego, przyznał, że od początku prym wiodły dwa projekty - obok zwycięskiej pracy był to projekt pracowni gmp International GmbH z Berlina, który otrzymał drugie miejsce. Według przedstawiciela filharmonii oba pomysły prowadziły w kwestiach rozwiązań architektonicznych, w tym układów funkcjonalnych, oraz akustyki.

Projekt, który zajął drugie miejsce

- Od samego początku, kiedy mieliśmy 35 prac, dyskusja była bardzo ożywiona. Na początku krążyła wokół tego, aby we właściwy sposób wyważyć priorytety pomiędzy architekturą, akustyką i układem funkcjonalnym - to trzy podstawowe i najważniejsze aspekty, jeżeli chodzi o tak wyspecjalizowany budynek, jakim jest filharmonia - zaznaczył dyrektor Filharmonii Krakowskiej, dodając, że ostateczny wybór był jednoznaczny.

Jury uznało, że zwycięski projekt stanowi "atrakcyjne, eleganckie i harmonijne połączenie formy, funkcji i ekonomii przyszłej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego, będąc jednocześnie propozycją obiektu miastotwórczego i zwróconego ku potrzebom obecnych i przyszłych pokoleń w mieście o bogatych i pięknych tradycjach kulturalnych, do których odnosi się z szacunkiem, stanowiąc próbę ich nowoczesnej kontynuacji". Autorzy zwycięskiej pracy otrzymają nagrodę w wysokości 170 tysięcy złotych brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na podstawie wybranej pracy konkursowej.

W obecnej siedzibie słychać tramwaje

Do konkursu zgłosiło się 77 projektantów. Spośród 54 uczestników z Polski i zagranicy dopuszczonych do rywalizacji, 35 biur projektowych złożyło swoje opracowania studialne, a pięć najlepszych prac zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. Sąd Konkursowy pracował od 15 grudnia do 18 marca. W jego składzie zasiadali architekci reprezentujący m.in. Stowarzyszenie Architektów Polskich, architektka Jette Hopp z pracowni o globalnym zasięgu Snohetta, przedstawiciele urzędu wojewódzkiego, dyrekcja Filharmonii Krakowskiej i dyrygenci.

Obecnie Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie działa w budynku przy skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej i Straszewskiego wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej. Środowisko artystyczne od dawna zwraca uwagę na problem związany z hałasem pobliskich tramwajów, uciążliwym w gmachu, który nie był budowany z przeznaczeniem na filharmonię.

Pod kątem tramwajów nowa lokalizacja również nie jest idealna. Znajduje się koło jednego z najbardziej ruchliwych rond Krakowa, na skrzyżowaniu tzw. drugiej obwodnicy z jedną z wylotowych dróg w stronę Nowej Huty.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Plewnia