Szukają 14-letniej Mileny. Od kilku tygodni nie ma z nią kontaktu
W piątek Komenda Miejska Policji w Krakowie opublikowała komunikat o zaginięciu Mileny Niewitały.
"W dniu 6 kwietnia 14-latka oddaliła się z placówki opiekuńczo-wychowawczej przy osiedlu Willowym w Krakowie" - podała krakowska policja.
Jak przekazuje policja, opiekunowie placówki dopiero teraz zdecydowali się na publikację wizerunku dziewczyny.
14-latka ma 166 centymetrów wzrostu, włosy brązowe do ramion, niebieskie oczy, szczupłą budowę ciała. W dniu oddalenia się z placówki była ubrana w czarne spodnie, brązową bluzę i białe buty.
"Osoby które posiadają jakiekolwiek informacje o 14-latce proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VIII w Krakowie pod numerem 47-83-52-910 lub pod numerem alarmowym 112" - zaapelowała policja.
