Kraków Szukają 14-letniej Mileny. Od kilku tygodni nie ma z nią kontaktu Oprac. Michał Malinowski |

71-letni Zbigniew Gmur z Pobłocia Wielkiego zaginął 22 lutego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Krakowie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek Komenda Miejska Policji w Krakowie opublikowała komunikat o zaginięciu Mileny Niewitały.

"W dniu 6 kwietnia 14-latka oddaliła się z placówki opiekuńczo-wychowawczej przy osiedlu Willowym w Krakowie" - podała krakowska policja.

Jak przekazuje policja, opiekunowie placówki dopiero teraz zdecydowali się na publikację wizerunku dziewczyny.

Krakowska policja poszukuje 14-letniej Mileny Niewitały Źródło zdjęcia: KMP w Krakowie

14-latka ma 166 centymetrów wzrostu, włosy brązowe do ramion, niebieskie oczy, szczupłą budowę ciała. W dniu oddalenia się z placówki była ubrana w czarne spodnie, brązową bluzę i białe buty.

"Osoby które posiadają jakiekolwiek informacje o 14-latce proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VIII w Krakowie pod numerem 47-83-52-910 lub pod numerem alarmowym 112" - zaapelowała policja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi

OGLĄDAJ: TVN24