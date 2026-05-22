Kraków

Szukają 14-letniej Mileny. Od kilku tygodni nie ma z nią kontaktu

Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
71-letni Zbigniew Gmur z Pobłocia Wielkiego zaginął 22 lutego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KMP w Krakowie
Policjanci z Krakowa poszukują 14-letniej Mileny Niewitały. Dziewczyna opuściła placówkę wychowawczą na początku kwietnia i do tej pory nie udało się z nią nawiązać kontaktu.

W piątek Komenda Miejska Policji w Krakowie opublikowała komunikat o zaginięciu Mileny Niewitały.

"W dniu 6 kwietnia 14-latka oddaliła się z placówki opiekuńczo-wychowawczej przy osiedlu Willowym w Krakowie" - podała krakowska policja.

Jak przekazuje policja, opiekunowie placówki dopiero teraz zdecydowali się na publikację wizerunku dziewczyny.

Krakowska policja poszukuje 14-letniej Mileny Niewitały
Krakowska policja poszukuje 14-letniej Mileny Niewitały
Źródło zdjęcia: KMP w Krakowie

14-latka ma 166 centymetrów wzrostu, włosy brązowe do ramion, niebieskie oczy, szczupłą budowę ciała. W dniu oddalenia się z placówki była ubrana w czarne spodnie, brązową bluzę i białe buty.

"Osoby które posiadają jakiekolwiek informacje o 14-latce proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VIII w Krakowie pod numerem 47-83-52-910 lub pod numerem alarmowym 112" - zaapelowała policja.

