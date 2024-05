Dyrektor za pieniądze szpitala kupił cygara dla odchodzącego prezydenta

Szpitalne cygara dla Jacka Majchrowskiego

"Prezydent nie powinien był przyjąć prezentu"

Szpital należy do miasta, prezydent Krakowa miał więc zgodnie z przepisami, obowiązek - w ramach nadzoru nad podmiotem leczniczym - sprawdzić nie tylko zgodność zakupu z prawem, ale też jego "celowość, gospodarność i rzetelność", na co wskazuje ustawa o działalności leczniczej.

Zakup cygar może też stanowić złamanie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, której artykuł pierwszy stanowi, że "organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu". Do takiej ochrony należy m.in. "promocja zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu palenia papierosów, używania innych wyrobów tytoniowych oraz palenia papierosów elektronicznych i działalność wychowawcza i informacyjna". A do promocji zdrowia w szczególny sposób zobowiązane są właśnie szpitale".