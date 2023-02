Szpital miał przerwać terapię ostatniej szansy. Teraz wycofuje się z decyzji

czytaj dalej

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze ekspresowej S8 koło Piotrkowa Trybunalskiego (województwo łódzkie). Jeden z kierowców opublikował nagranie, na którym widać, jak kierujący oplem jedzie trasą pod prąd, niemal doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem. Mimo że do tej sytuacji doszło przed kilkoma miesiącami, policjanci mówią, że do podobnych zdarzeń dochodzi nagminnie i przypominają, o zwracaniu uwagi na znaki ustawione przy wjazdach na drogi szybkiego ruchu.