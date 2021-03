Uruchomiono drugi szpital tymczasowy w Krakowie

Ponad 500 wolnych łóżek

Według przekazanych przez niego danych w Krakowie w piątek rano były wolne 23 respiratory, nie wliczając w to nowego szpitala w hali Expo. W całej Małopolsce było wolnych ok. 40 respiratorów. W sumie w całym województwie jest obecnie prawie 200 łóżek respiratorowych.

Punkt szczepień zostaje

Do Małopolski dociera też – relacjonował wojewoda – dodatkowy sprzęt medyczny z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, o który wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego. Jest to m.in. ponad 40 respiratorów i 200 zestawów pomp. Wartość sprzętu przekazanego do tej pory przez Agencję do Małopolski wynosi ponad 9 mln zł – wskazał Kmita.