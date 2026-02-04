Logo strona główna
Kraków

Przeżył zawał dzięki reakcji świadków i pracy ratowników

Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Świadkowie wypadków częściej mają opory przed udzielaniem pierwszej pomocy kobietom. Dlaczego?
Źródło: Małgorzata Mielcarek/Fakty TVN
Takie wyjazdy nadają sens naszej pracy – mówią ratownicy o wezwaniu, które otrzymali w ubiegłym tygodniu. Kiedy karetka była w drodze, świadkowie udzielili pierwszej pomocy mężczyźnie z zawałem, ogromnie zwiększając jego szansę na powrót do zdrowia. Kilka dni później doszło do poruszającego spotkania.

Ratownicy medyczni Norbert Kogut i Mikołaj Sokołowski z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dostali wezwanie do nagłego zatrzymania krążenia w centrum miasta. Dojazd zajął im cztery minuty i 48 sekund.

"Czas ten, pozornie niewielki, w przypadku NZK (nagłego zatrzymania krążenia) ma kluczowe znaczenie. Już po kilku minutach od zatrzymania krążenia dochodzi do narastającego NIEDOTLENIENIA ośrodkowego układu nerwowego, co może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu. Każda minuta bez przepływu krwi istotnie zmniejsza szanse pacjenta na przeżycie i powrót do pełnej sprawności neurologicznej" – tłumaczą ratownicy we wpisie, który opublikowało pogotowie w mediach społecznościowych.

27 minut walki

Okazało się, że świadkowie natychmiast podjęli uciśnięcia klatki piersiowej. To, jak tłumaczą medycy, pozwoliło na utrzymanie minimalnego przepływu krwi do mózgu i narządów krytycznych, a także spowodowało niewielką, bierną wymianę gazową w płucach. Dzięki temu mózg mężczyzny mógł dłużej bronić się przed nieodwracalnymi uszkodzeniami.

"Świadek wykonywał uciśnięcia poprawnie i bardzo skutecznie" – zaznaczają ratownicy, którzy przejęli od niego akcję ratunkową. Przeprowadzili defibrylację i inne medyczne czynności ratunkowe, udało im się przywrócić krążenie. Cała akcja od przyjazdu ratowników do przekazania mężczyzny na SOR trwała 27 minut.

Następnie chory trafił do jednego z krakowskich oddziałów hemodynamiki, gdzie udrożniono zamkniętą skrzepliną tętnicę wieńcową.

"Za procedurami kryje się konkretne ludzkie życie"

Następnego dnia na ratowników czekały radosne informacje. "Pacjent został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, odzyskał świadomość, nawiązywał logiczny kontakt słowny z personelem medycznym oraz był w stanie samodzielnie spożyć pierwszy posiłek po tak dramatycznym zdarzeniu" – czytamy w komunikacie.

Kilka dni później, podczas transportu innego chorego, ratownicy spotkali się z mężczyzną. "Był to moment bardzo poruszający – zarówno dla zespołu ratownictwa, jak i dla samego pacjenta. Takie chwile mają ogromne znaczenie w pracy ratownika medycznego. Pozwalają zobaczyć realny sens podejmowanych działań, przypominają, że za procedurami, algorytmami i stresem kryje się konkretne ludzkie życie, które dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu osób może wrócić do zdrowia" – piszą medycy.

Na oddziale doszło do rękoczynów
Weszła do szpitala, zaatakowała trzy osoby. 42-latka z zarzutami
Łódź
Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe (zdjęcie ilustracyjne)
Zaśnieżona trasa, kierowca z organem do transplantacji. Strażacy monitorowali przejazd karetki
Olsztyn
Zatrzymany po zabójstwie lekarza ma usłyszeć zarzuty
Zabił lekarza, do więzienia nie trafi
Opracowała Anna Winiarska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

