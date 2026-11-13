Strzelał w stronę policjantów, wcześniej był skazany za zabójstwo. Usłyszał zarzuty
Mężczyzna usłyszał w piątek zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, usiłowania zmuszenia do określonego zachowania i posiadania narkotyków.
Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie prokurator Tomasz Waszczuk poinformował, że podejrzany był wcześniej karany między innymi za zabójstwo, za które odbył wieloletni wyrok. Za swoje czyny będzie odpowiadał w warunkach recydywy.
Jak przekazał rzecznik, prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
Oddał strzały w kierunku policjantów
Policjanci otrzymali w czwartek, 12 listopada po godz. 13, zgłoszenie o mężczyźnie przemieszczającym się z przedmiotem przypominającym broń w rejonie ulic Wielickiej i Bieżanowskiej.
Interwencję podjął patrol, który zlokalizował idącego ulicą 39-latka. Na widok funkcjonariuszy trzy razy strzelił on z broni gazowej, na której posiadanie nie jest potrzebne pozwolenie. W odpowiedzi policjanci oddali dwa strzały ostrzegawcze i zaczęli pościg. Mężczyzna odrzucił broń, po czym został obezwładniony i zatrzymany. Znaleziono przy nim również mefedron.
Wcześniej 39-latek - dodał prokurator Waszczuk - miał pokazywać broń osobie postronnej, aby zmusić ją do podwiezienia we wskazane miejsce.