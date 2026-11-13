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Kraków

Strzelał w stronę policjantów, wcześniej był skazany za zabójstwo. Usłyszał zarzuty

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Do zdarzenia doszło w Krakowie. Mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony
W Krakowie oddał strzały z broni hukowej w kierunku policjantów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie, który w czwartek w Krakowie miał strzelać z broni gazowej w stronę policjantów. 39-letni mężczyzna był wcześniej karany za zabójstwo.

Mężczyzna usłyszał w piątek zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, usiłowania zmuszenia do określonego zachowania i posiadania narkotyków.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie prokurator Tomasz Waszczuk poinformował, że podejrzany był wcześniej karany między innymi za zabójstwo, za które odbył wieloletni wyrok. Za swoje czyny będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Jak przekazał rzecznik, prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Oddał strzały w kierunku policjantów

Policjanci otrzymali w czwartek, 12 listopada po godz. 13, zgłoszenie o mężczyźnie przemieszczającym się z przedmiotem przypominającym broń w rejonie ulic Wielickiej i Bieżanowskiej

Interwencję podjął patrol, który zlokalizował idącego ulicą 39-latka. Na widok funkcjonariuszy trzy razy strzelił on z broni gazowej, na której posiadanie nie jest potrzebne pozwolenie. W odpowiedzi policjanci oddali dwa strzały ostrzegawcze i zaczęli pościg. Mężczyzna odrzucił broń, po czym został obezwładniony i zatrzymany. Znaleziono przy nim również mefedron.

Wcześniej 39-latek - dodał prokurator Waszczuk - miał pokazywać broń osobie postronnej, aby zmusić ją do podwiezienia we wskazane miejsce.

Źródło: PAP
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Tagi:
PolicjaProkuraturaKraków
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