Strefa czystego transportu w Krakowie do kosza. Sąd unieważnił uchwałę

Sąd Administracyjny unieważnił w czwartek uchwałę o strefie czystego transportu, która miałaby zacząć obowiązywać na terenie Krakowa od lipca 2024 roku. To efekt złożonych skarg. Miasto nie wycofuje się z pomysłu strefy, ale urzędnicy już wcześniej wysyłali sygnały, że przepisy trzeba złagodzić.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił w czwartek (11 stycznia) uchwałę miejskich radnych o strefie czystego transportu - poinformował dziennikarz TVN24 Wojciech Sidorowicz. Były to przepisy ograniczające wjazd najmniej ekologicznych pojazdów - niespełniających ustalonych norm emisji spalin - na teren całego miasta. Uchwała miałaby wejść w życie w lipcu 2024 roku. Radni chcieli, by restrykcje wprowadzane były etapami.

Strefa czystego transportu w Krakowie uchylona

Kraków. Zasady strefy czystego transportu

Strefa czystego transportu (SCT) została określona w uchwale Krakowa z listopada 2022 r. Do Krakowa miałyby nie wjechać samochody osobowe i ciężarowe zarejestrowane po 1 marca 2023 r., które nie spełniają norm co najmniej Euro 3 w przypadku aut benzynowych i LPG, a w przypadku diesli norm co najmniej Euro 5. Od lipca 2026 r. SCT w Krakowie miałaby obowiązywać wszystkie auta, niezależnie od daty rejestracji.