"Wyjątkowej urody książę" nie stawiał oporu

Zgłoszenia o perkozie zaczęły spływać do dyżurnego w czwartek wczesnym rankiem. Jak zapewnia Marek Anioł, rzecznik prasowy straży miejskiej w Krakowie, ptak nie sprawiał strażnikom problemów. – Chodził sobie i co jakiś czas przystawał. Delikatnie go wzięli i przewieźli w takim dość dużym pudle – tłumaczy Anioł.