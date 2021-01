Hejnał z Wieży Mariackiej zagra hejnalistka? Po raz pierwszy do konkursu zgłosiła się kobieta

Krakowscy strażacy ogłosili konkurs na nowego hejnalistę. Lub hejnalistkę – okazuje się, że po raz pierwszy do tej funkcji zgłosiła się kobieta.

- Wśród nich jest jedno zgłoszenie od pani. To sytuacja nietuzinkowa, do tej pory nie było w historii strażaczki-hejnalistki – przyznaje strażak. I dodaje: - Wymagania stawiane kandydatom są jednakowe, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Różnica jest jedynie w jednym elemencie testu sprawności fizycznej: panowie podciągają się na drążku, a dla pań jest rzut piłką lekarską. Poza tym każdy z kandydatów musi oczywiście wykazać się umiejętnością grania na trąbce i brakiem lęku wysokości.

Wymagania

PSP poszukuje nowego trębacza w związku z przejściem na emeryturę, po 24 latach pracy, Jana Sergiela. Jak zaznacza Tosiek, "nabór jest skierowany do wszystkich, którzy mogliby spełniać warunki".

Kandydat, którego życiorys i podanie zostaną pozytywnie ocenione, w dalszych etapach rekrutacji będzie musiał m.in. przejść sprawdzian gry na trąbce, test sprawnościowy, sprawdzian braku lęku wysokości. Hejnalista musi być Polakiem, musi mieć co najmniej średnie wykształcenie, nie może być karany.

Hejnał na cztery strony świata

Jan Sergiel pracował jako strażak hejnalista 24 lata. Gry na trąbce nauczył się w orkiestrze OSP Budzów, w czasie służby wojskowej. W Bieńkówce, na terenie gminy Budzów, prowadzi orkiestrę i naucza gry na instrumentach dętych. Mówi, że muzyka to całe jego życie.

Hejnalista pracuje przez 24 godziny na dobę, po czym ma 48 godzin przerwy. Trębacz wygrywa hejnał o każdej pełnej godzinie, od godziny 8 do 7 dnia następnego. Na jednej zmianie służbowej pracuje dwóch hejnalistów.

Hejnał mariacki trębacze grają na cztery strony świata: dla króla, dla burmistrza, dla przybywających do Krakowa gości oraz dla komendanta straży pożarnej. Melodię od 1927 r. transmituje w południe Polskie Radio.

Do zadań hejnalisty należy też granie melodii religijnych i historycznych podczas określonych uroczystości, przyjmowanie turystów na Wieży Mariackiej i udzielanie wywiadów nt. Wieży Mariackiej i hejnału. Hejnaliści nie biorą udziału w typowych akcjach strażackich – wyjątkiem były Światowe Dni Młodzieży 2016, kiedy trębacze mariaccy zaangażowali się w czuwanie nad bezpieczeństwem pielgrzymów.

272 schody

Trębacz pełni służbę w niewielkim pomieszczeniu na wysokości 81 m. Aby wejść na wieżę mariacką, musi pokonać 272 schody, co trwa prawie trzy minuty. Do 2014 roku, czyli do remontu schodów, strażak pokonywał ich 239.