Sikorki wypadły z gniazda i nie potrafiły wrócić. Pomogli strażnicy miejscy

Funkcjonariusze krakowskiej straży miejskiej zostali wezwani do sikorek, które wypadły z gniazda osadzonego w kościelnym murze. Strażnicy pomogli pisklętom wrócić do mamy.

Znaleźli gniazdo, rozłożyli drabinę

- Ptasia mama była wyraźnie zdenerwowana. Podczas gdy strażnicy pomagali jej potomstwu, podlatywała do mundurowych, ale gdy akcja została zakończona, sama wróciła do gniazda, co nie było takie pewne. Zdarza się, że ptaki nie chcą wrócić do wychowywania swoich piskląt, gdy widzą, że dotyka je człowiek - zaznacza funkcjonariuszka.