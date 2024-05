Uniwersytet Jagielloński zawiesił rozmowy ze studentami, którzy od piątku 17 maja prowadzą strajk okupacyjny w Dom Studenckim "Kamionka". Akademik jest nieczynny i - decyzją Senatu uczelni jeszcze z 2018 roku - ma zostać sprzedany. Nie zgadza się na to część studentów, którzy żądają od władz uczelni, by ta odstąpiła od swoich planów, wyremontowała zespół budynków i wpuściła tam nowych lokatorów od najbliższego roku akademickiego.

Strajk okupacyjny w DS "Kamionka". UJ o wstrzymaniu sprzedaży akademika

Strajkują studenci UJ? "Są w mniejszości"

Władze uniwersytetu podkreśliły, że na terenie akademika przebywają nie tylko studenci UJ, ale też studenci z innych polskich uczelni oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w wydanym we wtorek oświadczeniu dodał, że "od początku strajku wśród protestujących zdecydowaną mniejszość (pojedyncze osoby) stanowią studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego" - głównie są to osoby niezwązane z UJ". Samorząd podkreślił też, że "priorytetem w kontekście poprawy warunków socjalnych osób studiujących na UJ jest budowa akademika na III Kampusie", a "remont DS Kamionka drastycznie opóźniłby tą budowę", gdyż pieniądze ze sprzedaży starego akademika mają być przeznaczone właśnie na budowę nowego.

Amelia, strajkująca studentka psychologii, powiedziała reporterowi TVN24, że "nawet osoby, które mieszkały po 100-150 kilometrów od Krakowa często nie dostają miejsca w akademiku". - Często są to też osoby, których jeden z rodziców pracuje i są jedynakami. W tym momencie stają się zbyt bogaci, żeby taki akademik dostać. Oczywiście, wiemy, że są wolne miejsca, jest ich 30 na 500 osób na liście rezerwowej. I to miejsca spowodowane tym, że taka migracja pomiędzy akademikami występuje i zawsze występowała, a w momencie, w którym my jesteśmy zrzucani na rynek prywatny i podpisujemy umowy nie na miesiąc, tylko na cały rok, nie jesteśmy w stanie ich po prostu złamać i wrócić do akademika - powiedziała z goryczą.