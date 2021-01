Starsza kobieta mieszkała z 57 psami na 20 metrach kwadratowych. "Mimo biedy dbała o nie, jak mogła"

Jak informują przedstawiciele KTOZ, to co zobaczyli podczas interwencji, przeszło ich wyobrażenia. Kobieta żyła z psami w małym domku, w izbie o powierzchni 20 metrów kwadratowych.

Jednocześnie psy były w dobrej kondycji, przyjacielsko nastawione, nie agresywne. Większość z nich była zaszczepiona, każdy miał imię, na które reagował. Nie zmieniało to jednak faktu, że kobieta nie wyprowadzała swoich podopiecznych, przez co psy załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne w domu. "Ciężko było opisać fetor który się roznosił w pomieszczeniu" – czytamy w komunikacie KTOZ. - Właścicielka, mimo swojej biedy, dbała o psy, jak mogła najlepiej - mówi Joanna Retel, KTOZ.

Potrzebna pomoc

Za zgodą właścicielki inspektorzy w dwóch turach zabrali 50 psów. 28 trafiło do schroniska w Krakowie, a pozostałe na Dolny Śląsk.

"I tu się pojawia problem, bo KTOZ za psy który odbierze poza terenem gminy Kraków i umieści je w schronisku w Krakowie musi płacić 30 zł za dzień za ich opiekę i utrzymanie. Psy potrzebują teraz opieki przez kilka tygodni zanim trafią do adopcji. Każdy dzień ich przebywania w Schronisku to koszt dla KTOZ w wysokości 840 zł,czyli miesięcznie to 25000 zł" – alarmują przedstawiciele Towarzystwa. Pomóc można, wpłacając datek na KTOZ.