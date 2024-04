Kolejny kandydat wycofuje się z walki o fotel prezydenta Krakowa

Jerzy Muzyk także zrezygnował

To już drugi kandydat na stanowisko prezydenta Krakowa, który złożył rezygnację z ubiegania się o to stanowisko. Dzisiaj swoją rezygnację ogłosił wiceprezydent Krakowa, Jerzy Muzyk . Swojego poparcia udzielił wiceprezydentowi Andrzejowi Kuligowi. Zwrócił się też do pozostałych kandydatów.

- Popieram pana prezydenta Andrzeja Kuliga i równocześnie wycofuję swoją zgodę na kandydowanie na urząd prezydenta miasta Krakowa. I zachęcam do tego pozostałych panów, żeby zastanowili się nad taką decyzją, która da szanse na to, że w Krakowie dalej będziemy mieli do czynienia z dyskusją o Krakowie, o sprawach krakowskich wyłącznie w Krakowie - bez wpływu partii politycznych, które dla większości mieszkańców nie mają znaczenia. Kraków ma inne, wyższe standardy i powinniśmy to szanować - powiedział Jerzy Muzyk, od 2018 roku drugi zastępca prezydenta Krakowa do spraw zrównoważonego rozwoju.