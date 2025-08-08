Sprawa "Skóry". Do sądu wpłynęła kasacja

Wyrok w sprawie morderstwa studentki (materiał z 14.09.2022) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o wpłynięciu kasacji potwierdził rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego ds. karnych, sędzia Tomasz Szymański. – Potwierdzam, kasacja wpłynęła, złożyła ją prokuratura i będzie nadany jej bieg – przekazał rzecznik.

Jak wskazał, kasacja została złożona w terminie przez podmiot uprawniony. – Przewodniczący wydziału będzie podejmował decyzję co do jej przyjęcia, a po przyjęciu zostanie przekazana do Sądu Najwyższego, który wyznaczy termin jej rozpoznania – wyjaśnił Szymański.

Morderstwo studentki

Proces dotyczył morderstwa studentki Katarzyny Z., której fragmenty skóry i ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły. We wrześniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał, że oskarżony przez prokuraturę Robert J. zabił młodą kobietę i zbezcześcił jej zwłoki, a następnie wyrzucił jej szczątki do rzeki. Sąd Apelacyjny w Krakowie w październiku ub.r. uniewinnił mężczyznę.

W połowie lipca br. zostało sporządzone pisemne uzasadnienie wyroku, podpisane przez orzekających w tej sprawie sędziów i doręczone stronom postępowania. Liczy ono 300 stron.

W ustnym uzasadnieniu zaraz po ogłoszeniu wyroku sąd apelacyjny wyjaśnił, że nie ma przekonania ani o winie, ani o niewinności Roberta J., a zgodnie z regułą procesową wątpliwości rozstrzygał na korzyść oskarżonego. Według sądu, przeciwko mężczyźnie nie można było wykorzystać wszystkich z proponowanych przez prokuraturę dowodów, m.in. badań z wariografu. Niewystarczającym dowodem okazał się także włos znaleziony w łazience Roberta J., który jedna z biegłych łączyła z Katarzyną Z.

Uchybienia w procesie

Tzw. sprawa "Skóry" została określona jedną z największych zagadek polskiej kryminalistyki. Śledztwo w tej sprawie prowadził Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, uzasadnienie wyroku było niejawne. Sporządzanie pisemnego uzasadnienia liczącego ponad 800 stron zakończono we wrześniu 2023 r.

Proces odwoławczy rozpoczął się przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie w kwietniu ub. r. Obrona wytykała w nim uchybienia proceduralne i formalne, do których – jej zdaniem – doszło w trakcie śledztwa oraz procesu w pierwszej instancji. Organom ścigania zarzucała m.in. myślenie tunelowe i manipulacje, a sądowi okręgowemu brak obiektywizmu. Prokurator odpierał zarzuty obrony, powołując się na zgromadzony w sprawie materiał dowodowy obejmujący 76 tomów i przywołując – jego zdaniem – niezbite dowody na winę oskarżonego.