Weszli do nielegalnego muzeum w asyście policji. Zabezpieczyli "bezcenne eksponaty"

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości komentował zapowiedzi opozycji o głosowaniu przeciwko komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski. - Mam nadzieję, że opozycja się zreflektuje i będzie chciała się w to zaangażować - powiedział Rafał Bochenek. Do sprawy odnieśli się też inni politycy. - Mam nadzieję, że efektem pracy komisji będzie postawienie Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu - mówił polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński podkreślał, że ta komisja to "ABW, CBA, prokuratura i sąd w jednym", a Jakub Stefaniak z Koalicji Polskiej-PSL sugerował, by PiS najpierw "zbadało te wpływy we własnych szeregach".