Wypadek na budowie. Robotnik spadł z czwartego pietra. Zginął na miejscu

czytaj dalej

Wskutek potężnej burzy, która w poniedziałek nawiedziła Kalifornię, doszło do dramatycznego zdarzenia. Gwałtowny nurt wyrwał z samochodu pięcioletniego Kyle’a Doana, matka nie zdołała go utrzymać w ramionach. - Trzymałam się drzewa i próbowałam złapać Kyle’a za ręce, ale nurt go porwał - opowiadała dziennikarzom zrozpaczona kobieta. Poszukiwania chłopca trwają już czwarty dzień.