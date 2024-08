czytaj dalej

Wystarczyła chwila nieuwagi. W Nowym Staninie (woj. lubelskie) ponadroczna dziewczynka włożyła rączkę do elektrycznej maszynki do mielenia mięsa. Śmigłowiec zabrał ją do szpitala. Na szczęście dziecko nie odniosło obrażeń, które zagrażałyby jego życiu lub zdrowiu.