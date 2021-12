Komentował ciało radnej, rzucał seksualne sugestie. Potem pisał o "niefortunnych sformułowaniach"

Krakowski radny Sławomir Pietrzyk podczas oficjalnej kolacji, w której uczestniczyła również delegacja ze Lwowa, miał kierować obraźliwe komentarze pod adresem radnej Alicji Szczepańskiej. Dotyczyły one miedzy innymi "płacenia w naturze za usługi". Radny przeprosił za swoje zachowanie, ale jego sprawą ma zająć się komisja dyscyplinarna.

Spotkanie przedstawicieli krakowskiej Rady Miasta oraz gościa z Ukrainy odbyło się na początku grudnia. Wśród zaproszonych byli między innymi radna Alicja Szczepańska oraz Sławomir Pietrzyk, wiceprzewodniczący rady, należący do prezydenckiego klubu.

Jak podaje Onet, w trakcie kolacji Pietrzyk obraźliwie wypowiadał się o Szczepańskiej. "Podczas spotkania wiceprzewodniczący Pietrzyk miał insynuować, że krakowska radna 'płaci w naturze za usługi'. Wypowiadał się dwuznacznie na temat jej ciała. Doszło też do sytuacji, w której krakowski samorządowiec zachęcał kobietę do nierządu z lwowskim deputowanym" – czytamy w artykule.

"Niefortunne sformułowania"

Krótko po zdarzeniu do komisji dyscyplinarnej przy krakowskiej radzie miasta wpłynęło pismo od radnej Szczepańskiej. Tego samego dnia Sławomir Pietrzyk opublikował następujący wpis w mediach społecznościowych:

"Serdecznie przepraszam radną M. Krakowa Alicję Szczepańską za to, iż w dniu 3 grudnia podczas kolacji z delegacją z Lwowa użyłem wobec niej niefortunnych sformułowań, które zostały odebrane przez nią jako obraźliwe i wyrządzające jej krzywdę. Alicjo z całego serca Cię przepraszam i jest mi bardzo przykro, że moje słowa spowodowały Twój ból i żal."

Aktywistki solidarne z radną

Solidarność z radną ogłosiły też krakowskie aktywistki. Na facebookowym profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Kraków zamieściły list otwarty, w którym podkreślają, że "mamy tu do czynienia z nieakceptowalnym zachowaniem o charakterze seksistowskim - bo tym w istocie były słowa radnego - i to nie kwestia odbioru jednej osoby czyni je takimi, ale fakt, że mamy do czynienia z naruszeniem dobrego imienia, godności i chęcią poniżenia kobiety pełniącej funkcję publiczną".