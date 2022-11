Seria ataków na kontrolerów biletów, sprawców poszukuje policja

Trzech kontrolerów biletów zostało zaatakowanych w Krakowie w ciągu ostatniego miesiąca - przekazał rzecznik spółki, która zajmuje się kontrolą biletów w pojazdach komunikacji miejskiej. Poszkodowani to dwaj mężczyźni i jedna kobieta, wszyscy trafili do szpitali. Sprawców poszukuje policja.

Do ostatniego ataku doszło w poniedziałek rano w tramwaju linii 73 na wysokości przystanku Politechnika Krakowska. -Pasażerowie podróżujący bez biletu używając pięści i metalowej kuli ortopedycznej napadli na naszego pracownika powodując poważny uraz głowy - przekazał we wtorek Piotr Wieczorek, rzecznik spółki Rewizor, która zajmuje się kontrolą biletów w pojazdach krakowskiej komunikacji miejskiej.

Według niego poszkodowany kontroler został przewieziony karetką pogotowia do Szpitala Wojskowego przy ulicy Wrocławskiej, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej. - Całe zdarzenie zostało zarejestrowane telefonem przez pasażerkę tramwaju. Mamy nadzieję, że pomoże to w ustaleniu i ukaraniu sprawców zdarzenia - dodał Wieczorek.

Policja poszukuje sprawców

Do pierwszego ataku doszło 16 października. Pasażer zabrał wtedy kontrolerce urządzenie do sprawdzania biletów i wypełniania dokumentów i rzucił nim w kobietę. Poszkodowana trafiła do szpitala. Dwa dni później kontroler został napadnięty przez kobietę, która nie miała biletu - ta dotkliwie go pogryzła.