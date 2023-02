Sebastian Kościelnik po wyroku sądu: będę rozważał inne możliwości

- Nie czuję ekscytacji ani satysfakcji z tego wyroku. Podejrzewam, że to jeszcze nie będzie koniec - powiedział Sebastian Kościelnik, kierowca seicento, który zderzył się z kolumną rządową. Mężczyzna został prawomocnie uznany winnym nieumyślnego spowodowania wypadku, ale nie został ukarany.

Odniósł się też do części wyroku sądu, który w wypadku uznał także sprawstwo kierowcy BOR. - Zostało to już po raz drugi przytoczone. W trakcie pierwszej instancji również była podobna sytuacja, gdzie sąd skierował wniosek o ukaranie też innych uczestników ruchu, natomiast nic się do tej pory z tego tytułu nie wydarzyło i podejrzewam, że się nie wydarzy - powiedział.