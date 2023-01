Sarna zaklinowała się między prętami ogrodzenia. Wyciągnęli ją strażacy

czytaj dalej

Prawo i Sprawiedliwość chce zmienić Kodeks wyborczy. - Dostępność do lokalu wyborczego powinna być powszechna. Proponujemy, aby lokale wyborcze mogły być tworzone w miejscowościach liczących od 200 mieszkańców. To powinno doprowadzić do zwiększenia liczby lokali wyborczych o około sześć tysięcy - mówił w czwartek na konferencji przedstawiciel wnioskodawców poseł PiS Marek Ast.