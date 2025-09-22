Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Samochód kontra dwa tramwaje. Jeden wypadł z torów

552531980_818784647486262_544875496271269084_n
Samochód kontra dwa tramwaje. Jeden wypadł z torów
Źródło: Aga/Platforma Komunikacyjna Krakowa, MPK w Krakowie
Kierująca samochodem osobowym zderzyła się z dwoma tramwajami i utknęła na środku torowiska w Krakowie. Jeden z pojazdów się wykoleił, a oba zostały nieznacznie uszkodzone. Nikomu nic się nie stało.

Do kolizji samochodu osobowego z dwoma tramwajami doszło w poniedziałek kilka minut przed godziną 11.30 w okolicy mostu Piłsudskiego, łączącego Kazimierz z Podgórzem.

Do zdarzenia doszło przy moście Piłsudskiego w Krakowie
Do zdarzenia doszło przy moście Piłsudskiego w Krakowie
Źródło: Aga/Platforma Komunikacyjna Krakowa

- Prowadząca samochód osobowy skręcała w lewo, z ulicy Podgórskiej w kierunku Korony. Wjechała przed jadący wagon, z którym się zderzyła, a następnie wpadła w drugi tramwaj, jadący z przeciwka, w stronę placu Wolnica - powiedział tvn24.pl Marek Gancarczyk, rzecznik krakowskiego MPK.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kasowniki wyłączone, bramki otwarte. Dziś darmowa komunikacja miejska

Kasowniki wyłączone, bramki otwarte. Dziś darmowa komunikacja miejska

WARSZAWA
Policyjny radiowóz wpadł na torowisko

Policyjny radiowóz wpadł na torowisko

Łódź

Kierująca ukarana wysokim mandatem

Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że osobowe volvo zaklinowało się na środku torowiska, a jeden z tramwajów - ten jadący w kierunku Korony - wykoleił się. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Samochód zakleszczył się między dwoma tramwajami
Samochód zakleszczył się między dwoma tramwajami
Źródło: MPK w Krakowie

- Kierująca samochodem, jak i motorniczy byli trzeźwi. Według naszych ustaleń kobieta podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa. Została ukarana mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych, otrzymała też 10 punktów karnych - powiedział nam kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji.

Uszkodzone nowe tramwaje

Ruch przez pewien czas był zablokowany, co spowodowało ogromne utrudnienia - most Piłsudskiego i ulica Krakowska przejęły ruch tramwajowy po tym, jak zamknięty został most Grunwaldzki, łączący Stare Miasto z Dębnikami. Tramwaje w obu kierunkach przez około godzinę jechały objazdem, przez ulicę Starowiślną.

Jak powiedział Marek Gancarczyk, oba uszkodzone tramwaje to nowe Lajkoniki, które zostały dostarczone do Krakowa w latach 2020-2023. Pojazdy zostały zabrane na zajezdnię, gdzie przejdą diagnostykę i niezbędne naprawy. Do tego czasu nie będą wyjeżdżały na linie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Aga/Platforma Komunikacyjna Krakowa

Udostępnij:
TAGI:
TramwajkolizjaKrakówMPK
Czytaj także:
cnb o biurach poselskich widmo
Biura widma, zmywarki i tysiące kilometrów w trasie. Tak posłowie wydają publiczne pieniądze
Polska
imageTitle
Puchar Polski rusza na dobre. Ciekawie już w pierwszej rundzie
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek: budowano w Polsce system autorytarny. Powstał raport
Polska
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze"
BIZNES
Z oferty centrum ma skorzystać 420 pokrzywdzonych dzieci
Powstało centrum pomocy dla skrzywdzonych dzieci. Wzorem była Islandia
Kraków
Trybunał Stanu
Co się dzieje w Trybunale Stanu? Złożą wniosek o "prawidłowy regulamin"
Polska
"To się naprawdę dzieje w Polsce"? Nagranie z innego kraju
FAŁSZ"To się naprawdę dzieje. Banderowcy chodzą po polskich ulicach"? Skąd jest to nagranie
Gabriela Sieczkowska
Pożar przedszkola w Zabierzowie Bocheńskim
Ogień pojawił się przed przyjściem dzieci, przedszkole zamknięte
Kraków
Złota polska jesień
Dziś rozpocznie się astronomiczna jesień
METEO
Otyłość zabiera mężczyznom testosteron. To ma szereg konsekwencji
"Piwny brzuch" albo "miś" jest społecznie akceptowany. Ale otyłość rujnuje męskie zdrowie
Zuzanna Kuffel
Caorle, Włochy
Przyjechał na urlop, spędził miesiąc w więzieniu. "Pomylili go" z przestępcą
Świat
Zalany samochód po ulewie w północno-zachodniej Francji
Lało jak z cebra. Woda porwała auto, zginęła kobieta
METEO
imageTitle
Pogodowy armagedon podczas siatkarskiego mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Malwina Mul 16. orliczką świata. Złoto dla Brytyjki
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek podczas prac drogowych
Zginął operator walca. Został przygnieciony
Wrocław
Nysa po przejściu fali powodziowej
Nowe zawiadomienie w sprawie powodzi. Uczelnia wskazuje na nieprawidłowości
Opole
Lotnisko w Brukseli
Chaos na lotniskach. Unijna agencja zabrała głos
BIZNES
dziecko komputer niebezpieczeństwo
Spotykali się tylko w sieci, 21-latek odpowie za gwałty na nieletnich
Kraków
imageTitle
Jarosław Niezgoda znalazł klub. Znów zagra w Polsce
EUROSPORT
Siedmioletnia Zuzia z poważnymi obrażeniami po ataku psa
Siedmiolatka pogryziona przez psa. Zwierzę wyszło ze schroniska z opiekunem
Wrocław
Wypadek w Rykach. Nastolatki jechały razem na hulajnodze
Jechały na jednej hulajnodze, 12-latka trafiła do szpitala
Lublin
Straż ewakuuje obozy (zdjęcie ilustracyjne)
Strażak pojechał usunąć gniazdo os. Zmarł w szpitalu
Kielce
Seul, Korea Południowa
Sojusznik USA ostrzega, że żądania Trumpa mogą pogrążyć go w kryzysie
Świat
Władimir Putin na ekranie podczas konkursu "Eurowizji" (20.09.2025)
Muzyczna odpowiedź Putina na Eurowizję. Uczestnik prosi, by na niego nie głosować
Kultura i styl
Zalane ulice w Como
Potężne załamanie pogody w regionie kochanym przez turystów
METEO
Wypadek miał miejsce w Stopnicy niedaleko Buska-Zdroju
Policjant zginął w wypadku
Kielce
Posłowie na sali plenarnej Sejmu
"Ponadpartyjna zgoda" wśród posłów. Chodzi o wydatki
Polska
Barbara Nowacka
Apel ministry edukacji o "szansę"
Zdrowie
Sprawę żydowskiego uboju rytualnego bada Prokuratura Rejonowa w Białymstoku
Strażacy usłyszeli zarzut zgwałcenia kobiety
Białystok
Pete Hegseth
Hegseth do dziennikarzy: przestrzegaj zasad albo wracaj do domu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica