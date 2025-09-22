Samochód kontra dwa tramwaje. Jeden wypadł z torów Źródło: Aga/Platforma Komunikacyjna Krakowa, MPK w Krakowie

Do kolizji samochodu osobowego z dwoma tramwajami doszło w poniedziałek kilka minut przed godziną 11.30 w okolicy mostu Piłsudskiego, łączącego Kazimierz z Podgórzem.

Do zdarzenia doszło przy moście Piłsudskiego w Krakowie Źródło: Aga/Platforma Komunikacyjna Krakowa

- Prowadząca samochód osobowy skręcała w lewo, z ulicy Podgórskiej w kierunku Korony. Wjechała przed jadący wagon, z którym się zderzyła, a następnie wpadła w drugi tramwaj, jadący z przeciwka, w stronę placu Wolnica - powiedział tvn24.pl Marek Gancarczyk, rzecznik krakowskiego MPK.

Kierująca ukarana wysokim mandatem

Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że osobowe volvo zaklinowało się na środku torowiska, a jeden z tramwajów - ten jadący w kierunku Korony - wykoleił się. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Samochód zakleszczył się między dwoma tramwajami Źródło: MPK w Krakowie

- Kierująca samochodem, jak i motorniczy byli trzeźwi. Według naszych ustaleń kobieta podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa. Została ukarana mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych, otrzymała też 10 punktów karnych - powiedział nam kom. Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji.

Uszkodzone nowe tramwaje

Ruch przez pewien czas był zablokowany, co spowodowało ogromne utrudnienia - most Piłsudskiego i ulica Krakowska przejęły ruch tramwajowy po tym, jak zamknięty został most Grunwaldzki, łączący Stare Miasto z Dębnikami. Tramwaje w obu kierunkach przez około godzinę jechały objazdem, przez ulicę Starowiślną.

Jak powiedział Marek Gancarczyk, oba uszkodzone tramwaje to nowe Lajkoniki, które zostały dostarczone do Krakowa w latach 2020-2023. Pojazdy zostały zabrane na zajezdnię, gdzie przejdą diagnostykę i niezbędne naprawy. Do tego czasu nie będą wyjeżdżały na linie.

