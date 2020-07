Ruszył proces narkotykowego gangu pseudokibiców Cracovii. Bez domniemanej szefowej Magdaleny K.

W środę akt oskarżenia udało się odczytać. Ale nie cały, bo to pochłonęło by zbyt dużo czasu. Odczytano jedynie wersję skróconą. I zajęło to - bagatela - godzinę.

Po jego odczytaniu, tylko jeden z oskarżonych przyznał się do jednego z zarzutów - posiadania narkotyków. Pozostałe osoby nie przyznają się do winy, tylko część zdecydowała się złożyć wyjaśnienia.

Chodzi o narkotyki warte 88 mln zł

- Wartość narkotyków przywiezionych do Polski i wprowadzonych do obrotu to około 88 milionów złotych, a ujawnione mienie, którym dysponowali podejrzani to około 10 milionów złotych - informuje prokurator Tomasz Dudek. Prokurator zaznaczył również, że pozostała część majątku grupy nadal jest poszukiwana.