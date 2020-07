Rusza proces pseudokibiców Cracovii. Podejrzana o kierowanie gangiem Magdalena K. wciąż na Słowacji

Kobieta była przez pół roku poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. Została zatrzymana pod koniec lutego przez słowackich policjantów. Jednak mimo wniosku o jej ekstradycję, K. wciąż nie trafiła do Polski. Jej prawnicy złożyli na Słowacji wniosek o azyl, który argumentowali m.in. nieprawidłowościami przy powołaniu Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, brutalnością polskiej policji oraz brakiem niezależności polskiej prokuratury. Słowacki sąd przychylił się do tego wniosku i wszczął procedury udzielenia jej azylu politycznego. To oznacza, że na razie nie dojdzie do ekstradycji K.