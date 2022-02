Rusza procedura odwołania dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego. Protest w Teatrze im. Juliusza Słowackiego

czytaj dalej

Najbardziej prawdopodobny wariant to jest gra do końca przez Federację Rosyjską, przez Władimira Putina o to, aby Ukraina zadeklarowała, że nie będzie pretendowała do NATO - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 generał profesor Bogusław Pacek. Zdaniem Wacława Radziwinowicza, wieloletniego korespondenta "Gazety Wyborczej" w Moskwie, Rosja ciągle gra o "zainstalowanie w ciele Ukrainy zatrutego implantu, przez który można byłoby sterować tym krajem".